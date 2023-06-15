فنانة تُفجّر مفاجأة من العيار الثقيل: إعلامية شهيرة لفّقت تهمة الدعارة لي

Advertisement

نشر الإعلامي العراقي نزار الفارس برومو حلقته المقبلة من برنامجه "تابوو" والتي يستضيف فيها الفنانة غادة إبراهيم، حيث ظهرت في "البرومو" وهي تتحدث عن سبب اتهامها في قضية دعارة، قائلة إن هناك إعلامية شهيرة لفّقت لها هذه التهمة، كما أوضحت أنها لا تحب الخيانة، وإذا تعرضت لها فستقرر الانفصال على الفور. (لها)