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فنون ومشاهير

الفنانة الشهيرة تخضع لعملية استئصال أورام.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية

Lebanon 24
15-06-2023 | 09:36
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كشفت الفنانة المصرية لقاء سويدان عن آخر مستجدات حالتها الصحية، لافتةً إلى أن العملية الجراحية التي خضعت لها لم تكن تجميلية، بل لها علاقة باستئصال أورام.

وكتبت في منشور لها عبر حسابها في "فيسبوك: "الحمد لله دائمًا.. العملية اللي عملتها مكانتش تجميل.. موضوع طويل وفيه استئصال وأورام بتتحلل.. وإمبارح كمان كان في مشكلة في الجلد انتهت بكي ليزر عشان ما تتحولش لورم.
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وأضافت أن أحد أسنانها السليمة وقع دون سابق إنذار، لذلك ستخضع لعملية جراحية صغيرة من أجل إزالة الجذر وزراعة سن جديد.


يُشار إلى أن الفنانة تعرضت لوعكة صحية مفاجئة، نقلت إثرها إلى المشفى من أجل الخضوع لعملية جراحية، وهناك زارها عدد من الفنانين من بينهم شيري عادل، وأحمد صفوت، وطارق صبري.
وفي ذلك الوقت، شاركت سويدان متابعيها صورتين لها عبر حسابها في "إنستغرام"، ظهرت في إحداهما مع طبيبها في المشفى، وفي الثانية استلقت على سرير المشفى مثبتة بأنابيب الأوردة، وكتبت: "ممتنة جدا لكل الأشخاص اللي اتصلوا أو بعتوا رسالة عشان يطمأنوا عليا".
 


وأضافت: "الحمد لله أنا خرجت من المستشفى عملية صغيرة وكبرت.. الحمد لله على جميع أقداره". (فوشيا)
 
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