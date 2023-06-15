ناصيف زيتون يفاجىء الجميع

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فيما ينتظر الجميع جديد الفنان ناصيف زيتون، فاجأ ناصيف محبّيه بأغنيته الجديدة "حبيبي وبس"إذ أطلّ بأسلوبٍ جديد برع فيه مقدّماً لوناً لم يعهده فيه متابعوه.جسّد في كليبه دور نجم الروك العاشق الذي يتخبّط بين الحب والغيرة، فأتقن الدور وتميّز بالغناء لدرجة شعر فيها المشاهدون انهم يتابعون فيلماً قصيراً محبوكاً سينمائياً تحت اشراف المخرجة اوديل رحمة التي أصرّت على استخدام تقنيات تصوير عالية تُعتمد لأول مرّة في كليب غنائي. فكانت الصورة معبّرة مكمّلة لعناصر الابهار التي قدّمها النجم ناصيف زيتون غناءً وتمثيلاً .وقد لفت ناصيف أنظار فريق العمل باندماجه بكل تفاصيل العمل حتى في كواليس التصوير فكان إثباتاً جديداً على كونه فنان متكامل قادر على جذب العيون والآذان والقلوب. (نواعم)