بعد زواجها بفترة قصيرة وحملها.. هل انفصلت الفنانة الشهيرة عن زوجها؟ (صور)

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بعد ساعات قليلة من نشر حساب الفنانة جوري بكر في "إنستغرام" خبر انفصالها عن زوجها، فوجئ الجمهور بحذف المنشور لتؤكد جوري بعدها أن لا صحة لما تم تداوله بخصوص انفصالها عن زوجها، وأن حسابها في "إنستغرام" تم اختراقه، وأنها لم تكن تعلم بأي شيء عن هذا الأمر، وعبّرت جوري عن غضبها الشديد من انتشار هذه الأخبار.

وكان حساب جوري بكر على "إنستغرام" قد طرح منشوراً عبر خاصية القصص المصورة الملحقة به، جاء فيه: "وجعل بينكم مودة ورحمة... تم الانفصال بيني وبين الراجل المحترم زوجي وبتمنى له كل خير". (لها)