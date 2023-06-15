حذف الحلقة الأخيرة من مسلسل "الثمن" ومشاكل بين النجوم.. ماذا يجري؟

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تم تداول أنباء مؤخرا عن حذف الحلقة الأخيرة من مسلسل "الثمن" واختصار بالأحداث، بشكل مفاجئ، ما صدم الجمهور.في التفاصيل، مع عرض الحلقة 87 من "الثمن" توّقع الجمهور بقاء 3 حلقات لنهاية العمل مع التعبير عن تخوفهم من قلب الأحداث وإعادة المشاكل بين شخصيتي زين وسارة.وقالت بعض المصادر إن العمل كان من المقرر أن يكون 90 حلقة على غرار الأعمال المعربة عن الدراما التركية، إلا أنه وبسبب ردود الفعل الواسعة والغاضبة من الأحداث قرر صناع العمل اختصار بعض المشاهد والاحداث وإنهاء العمل عند الحلقة 89.وأكد الحساب الرسمي لمنصة "شاهد" عبر السوشال ميديا أن المسلسل سينتهي عند الحلقة 89، ويأتي هذا الإعلان بعد انتشار أنباء عن مشاكل عديدة في كواليس التصوير بين النجوم لا سيما باسل خياط الذي يجسد شخصية زين وبين كاتبة العمل والمخرج.ويحظى مسلسل "الثمن" بردود فعل واسعة ومتباينة حيث تعرض صناعه ونجومه للهجوم الشديد من قبل الجمهور بسبب رتابة الاحداث وعدم منطقيتها على حد تعبيرهم، في المقابل قال البعض إن الحلقة 86 وعودة شخصيتي سارة وزين إلى بعضهما عدلت الأحداث في النهاية.ومسلسل "الثمن مقتبس" عن المسلسل التركي "ويبقى الحب" وهو لاقى انتشارا واسعاً في العالم العربي. (العراب)