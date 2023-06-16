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فنون ومشاهير

بالصور: أمل عرفة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها سلمى الـ18.. هل تشبه الأخيرة والدتها في صباها؟

Lebanon 24
16-06-2023 | 02:00
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احتفلت الفنانة السورية أمل عرفة بعيد ميلاد ابنتها الكبرى سلمى عمايري الـ18.
ونشرت عرفة صورتين لسلمى إحداهما من طفولتها، وأرفقتها بتعليق جاء فيه: "18 عاما فيهن فرحي ودمعي وصبري وايماني ووجودي وغيابي وسفري وراحتي وتعبي وأملي... هدول انفرشولك بدربك لتمشي عليهن يا ماما... قلبي مع كل نفس عم يدعيلك بالنجاح والسعادة يا صبيتي الحلوة يا قطعة مني برا جسمي عايشة وعم تتحرك وتكبر".
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وأعربت الفنانة عن حبها الكبير لها:، قائلة "قد الكون بحبك واكتر سلمى هابي بيرثدي وعقبال فرحتنا بشهادتك".


كما نشرت صورة أخرى لابنتها أرفقتها بتعليق: "العمر كلو وربي يكتبلك النجاح والقوة والصحة".
 
 
 
يذكر أن أمل عرفة شاركت في الموسم الدرامي الفائت بثلاثة مسلسلات شامية، هي مسلسل "مربى العز" والذي أدت فيه شخصية "ملكة"، و"زقاق الجن"، و"حارة القبة 3". (فوشيا)
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