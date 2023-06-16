الممثل الأميركي الشهير يصبح أباً بعمر 83 عاماً.. هذا اسم الطفل وجنسه







واستقبل آل باتشينو ونور الفلاح طفلهما الذي أطلق عليه اسم رومان باتشينو، وفقًا لمتحدث باسم الممثل الأميركي الشهير ، حيث أعلن عن الزوجين الأخبار السعيدة في بيان رسمي.

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وجاء في البيان: "أؤكد أن آل باتشينو ونور الفلاح رحبا بابن اسمه رومان باتشينو".



أعلن النجم المخضرم آل باتشينو (83 عامًا)، ولادة طفله الرابع من حبيبته المنتجة الكويتية نور الفلاح (29 عامًا)، بعد شهر واحد فقط من إعلان حملها.واستقبل آل باتشينو ونور الفلاح طفلهما الذي أطلق عليه اسم رومان باتشينو، وفقًا لمتحدث باسم الممثل الأميركي الشهير ، حيث أعلن عن الزوجين الأخبار السعيدة في بيان رسمي.وجاء في البيان: "أؤكد أن آل باتشينو ونور الفلاح رحبا بابن اسمه رومان باتشينو".

وأكدت المجلة الفنية الشهيرة TMZ أيضًا الأنباء، وقالت إن نور الفلاح أنجبت طفلها الأول، والطفل الرابع لحبيبها آل باتشينو.

ولدى آل باتشينو ابنة تدعى جولي ماري (33 عاما) كان قد أنجبها من صديقته السابقة جان تارانت.



كما سبق له أن أنجب التوأمان أنطون وأوليفيا البالغين من العمر 22 عاما من الممثلة والمغنية الأميركية بيفرلي دانغيلو.



يذكر أن آل باتشينو كشف أنه ينتظر طفله الرابع من صديقته المنتجة الكويتية الأميركية نور الفلاح، بحسب موقع "TMZ" حيث تربطه علاقة حب مع صديقته بدأت خلال وباء كورونا عام 2020. (سكاي نيوز)