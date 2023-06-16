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فنون ومشاهير

تدهور صحة النجمة العالمية.. ومقرب منها يكشف عن وضعها: لا تتحسّن وقد لا تعود إلى المسارح الغنائية

Lebanon 24
16-06-2023 | 05:00
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تتدهور الحالة الصحية للنجمة العالمية سيلين ديون بسبب معاناتها من "متلازمة الشخص المتيّبس"، وذلك بعد فترة من إلغاء حفلاتها لعامي 2023 و2024.

 
مصدر مقرب من ديون كشف لموقع "RadarOnline" أنّها تعاني من وضع أسوأ بكثير مما تصرح به الفنانة، وفاجأ جمهورها بعدما كشف عن احتمالية عدم قدرتها على إحياء حفلات غنائية بعد الآن.
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وأضاف المصدر أن سيلين ديون بالكاد تستطيع تحرك جسمها، وتتألم بشكل كبير، رغم أن لديها فريقا طبيا قويا جدا، غير أن حالتها في تراجع، وليست على ما يرام، معلقا: "هي تعاني من مرض مستعص ومهما عملت بجهد مع الأطباء فهي ببساطة لا تتحسّن".

ولفت إلى أن النجمة الكندية قد لا تعود إلى المسارح الغنائية في المستقبل القريب رغم أنها تبذل مجهودًا كبيرا لالتقاء جمهورها مجددا.


وكانت سيلين ديون قد نشرت في شهر وقت سابق، مقطع فيديو على صفحتها عبر موقع "إنستغرام" توضح فيه أنها مصابة بمتلازمة "الشخص المُتيبّس"، والتي تقول إنها تؤثر على "كل جانب من جوانب حياتي اليومية".
 
وألغت المغنية ثمانية من عروضها الصيفية المقرر لها عام 2023، وأعادت جدولة عروضها لربيع 2023 إلى عام 2024. (فوشيا)
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