محمد رمضان وزوجته الثانية يحتفلان بتخرج ابنتهما من الروضة.. والجمهور: "مرتو تجنن"

احتفل الفنان المصري محمد رمضان وزوجته بتخرج ابنتهما الصغرى كنز، من الروضة وانتقالها إلى الصف الأول الابتدائي، وسط فرحة من طلاب المدرسة.

ونشر رمضان عبر حسابه الخاص في "انستغرام" صورا من احتفاله وزوجته بتخرج ابنته، وعلق قائلًا: "اليوم من حفل ترقية ابنتي من KG2 إلى الصف الأول".

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وتلقى الفنان المصري التهاني والمباركات من نجوم الفن والمشاهير على صور حفل التخرج، آملين لابنته حياة مليئة بالنجاح والتفوق في المدرسة، والوصول إلى أعلى الدرجات العلمية.

وخطفت زوجته أنظار الجمهور، وأشادوا بجمالها، فقالت احدى المتابعات: "مرتو تجنن".

ولدى محمد رمضان ثلاثة أطفال، اثنين من زوجته الثانية نسرين عبد الفتاح وهما علي وكنز، ومن زوجته الأولى طفلة تدعى حنين.



وتزوج الفنان المصري عام 2012 وهو العام ذاته الذي شهد انفصاله عن زوجته الأولى. (فوشيا)