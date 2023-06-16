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فنون ومشاهير

بطل الطائر الرفراف يضع آفرا ساراتش في موقف محرج

Lebanon 24
16-06-2023 | 14:00
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ما زالت حلقات المسلسل التركي الشهير الطائر الرفراف تحقق أعلى نسب مشاهدة في هذا الموسم، وبمجرد تواجد بطلته آفرا ساراتش أوغلو في حفل  elleمساء أمس من دون شريكها مارت رمضان، جعلها في موقف محرج أمام كاميرات الصحفيين والمصورين بوسائل الإعلام التركية.
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رقم قياسي
فقد صرحت الصحفية التركية بيرسين أن  الحلقة الواحدة من مسلسل الطائر الرفراف يتم بيعها للدول الخارجية مقابل 600 آلف دولار، أي ما يعادل 14 مليون ليرة تركية وهو أكبر رقم على مدار تاريخ الدراما التركية، أي أن المسلسل حقق الرقم القياسي في قيمة بيعه للدول الأخرى.
ويعتبر المسلسل هو الأكثر تفاعلاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي بهذا الموسم والذي إنتهى عند الحلقة 36 بموت بطله فريد لينتظر الجمهور الموسم الجديد في أيلول المقبل.

سؤال صادم
أما آفرا ساراتش اوغلو، فقد تعرضت أخيراً لموقف محرج من قبل إحدى الصحفيين أثناء سؤالها عن غياب شريكها ببطولة العمل مارت رمضان وأنهما دائماً ما يظهران سوياً خاصة بعد قضاء عطلتهما الاخيرة معاً، ولكنها ذكرت أنه لا تربطهما سوى علاقة صداقة وأنها جاءت الحفل لتقضي ليلة خاصة، كما رفضت الحديث عن مارت وبعض الشائعات الخاصة بعلاقته العاطفية.
المصدر: نواعم
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