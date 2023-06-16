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فنون ومشاهير

شاكيرا تختار حبيبها الجديد.. بطل العالم فمن هو؟ (صورة)

Lebanon 24
16-06-2023 | 07:00
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بعد أشهر "حزينة" قضتها المطربة الكولومبية من اصل لبناني شاكيرا، يبدو أنها عثرت على "الحب" مجددا، وهذه المرة مع بطل العالم في سباقات السرعة.

وانفصلت شاكيرا (45 عاما) ونجم برشلونة لكرة القدم جيرارد بيكيه (35 عاما) العام الماضي بعد ارتباط دام نحو 12 عاما وأنجبا طفلين، ميلان وساشا، وذلك بعدما اكتشفت المغنية أن مدافع برشلونة السابق كان يخونها.
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وقالت صحف إسبانية إن شاكيرا وبطل العالم في سباقات فورمولا 1، البريطاني لويس هاميلتون، تربطهما علاقة رومانسية تتجاوز الصداقة، بل إنهما أظهرا علامات المودة وتبادلا القبلات أمام أفراد مقربين.
 
 
وأشار شهود في سباق الجائزة الكبرى الإسباني أنهم رأوهم يتبادلون الأحضان بطريقة حميمية.

وأكدت مصادر مباشرة من عائلة شاكيرا، أن العلاقة بين النجمين في مراحلها الأولى ووصفوها بأنها بداية مرحة "سعيدة" للمطربة الكولومبية. (سكاي نيوز) 


المصدر: سكاي نيوز عربية
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