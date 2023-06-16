شاكيرا تختار حبيبها الجديد.. بطل العالم فمن هو؟ (صورة)

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بعد أشهر "حزينة" قضتها المطربة الكولومبية من اصل لبناني شاكيرا، يبدو أنها عثرت على "الحب" مجددا، وهذه المرة مع بطل العالم في سباقات السرعة.وانفصلت شاكيرا (45 عاما) ونجم برشلونة لكرة القدم جيرارد بيكيه (35 عاما) العام الماضي بعد ارتباط دام نحو 12 عاما وأنجبا طفلين، ميلان وساشا، وذلك بعدما اكتشفت المغنية أن مدافع برشلونة السابق كان يخونها.وقالت صحف إسبانية إن شاكيرا وبطل العالم في سباقات فورمولا 1، البريطاني لويس هاميلتون، تربطهما علاقة رومانسية تتجاوز الصداقة، بل إنهما أظهرا علامات المودة وتبادلا القبلات أمام أفراد مقربين.