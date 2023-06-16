أرقام خيالية.. أعلى 5 أجور يتقاضاها نجوم السينما والتلفزيون

Advertisement

يمكن القول بأن هوليوود لا تمر بأفضل حالاتها في الإنتاجات التي تقدمها، إذ لم تعد أفكارها جذابة، ولا تحقق أفلامها أرقاماً ضخمة في شباك التذاكر. ورغم ذلك، هناك مكاسب كبيرة يحققها بعض القائمين على الصناعة، من ممثلين ومنتجين ومؤدين، إذ تضعهم "فوربس" في قائمة الشخصيات المخصصة لقطاع الترفيه الأكثر ربحاً.هنا، سنذكر خمسة من أعلى الأجور.تايلر بيري:يتصدر الممثل الأميركي الترتيب بمبلغ 175 مليون دولار، بفضل عمله كمؤدٍ ومنتج ومخرج وكاتب سيناريو، وإجمالاً يبلغ حسابه مليار دولار.ويُعرف تايلر بأنه مبتكر شخصية مابيل "ماديا" إيرلين سيمونز، وهي امرأة أميركية من أصل أفريقي قوية وذكية.الثنائي تري باركر ومات ستون:يأتي هذا الثنائي في المرتبة الثانية، كأحد أكثر الثنائيات الإبداعية استمرارية، وأكثرها نجاحاً على شاشة التلفزيون، حيث بلغت أرباحهما، هذا العام، 160 مليون دولار.تري باركر ومات ستون، هما اللذان يقفان وراء سلسلة "South Park"، التي أنتج منها 26 موسماً، ومازالت مستمرة.وحققت السلسلة أكثر من 80 مليون دولار عام 2022، وفي أغسطس من العام نفسه، وقع الثنائي صفقة لمدة ست سنوات بقيمة 900 مليون دولار مع "بارامونت بلس".مات جرونينغ وجيمس إل بروكس:بأرباح سنوية، قدرها 105 ملايين دولار، بفضل سلسلة "عائلة سيمبسون"، التي تم نقلها إلى منصة "ديزني بلس"، حصل مات جرونينغ وجيمس إل بروكس على المركز الثالث.وتجلب لهما هذه السلسلة أرباحاً لا تصدق، ووفقاً للاتفاقيات فإنها تهدف إلى النمو في السنوات القادمة.براد بيت:في المرتبة الرابعة، يأتي أحد أهم الممثلين في تاريخ هوليوود، وهو براد بيت، بأرباح وصلت إلى 100 مليون دولار من بيع أسهمه في شركة "Plan B"، شركة الإنتاج التي تقف وراء أفلام ناجحة، مثل: "12 عاماً من العبودية"، و"ضوء القمر". ليس ذلك فقط، بل إن النجم حصد أرباحاً لا تُصدق، بسبب أفلام، مثل: "قطار سريع"، و"بابل".جيمس كاميرون:يُعد المخرج الكندي آخر عضوٍ في القائمة، حيث حصل على المركز الخامس، بفضل أرباحه الكبيرة من فيلم "أفاتار"، فقد حقق الموسم الثاني أكثر من مليارَيْ دولار في شباك التذاكر، وهو رقمٌ قياسي، أخذ منها المخرج أجره الذي وصل إلى 95 مليوناً. (زهرة الخليج)