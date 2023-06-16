علاقة تتجاوز الصداقة.. ومن هو "غريم" بيكيه؟

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وأشار شهود في سباق الفورمولا الى أنهم رأوهم يتبادلون الأحضان بطريقة حميمية، علما أنها ليست المرة الأولى التي ترصدهما عدسات الكاميرات، حيث قضيا وقتاً معاً خلال سباق Miami Grand Prix. عادت أخبار شاكيرا الى الواجهة مجددا مع تكرار اسم بطل العالم في سباقات فورمولا 1، البريطاني لويس هاميلتون، إذ ألقت الصحف الإسبانية ظلالا من الشك حول وجود علاقة رومانسية تربط بين شاكيرا وهاميلتون، تتجاوز الصداقة، بل لتقول إنهما أظهرا علامات المودة وتبادلا القبلات أمام أفراد مقربين.وأشار شهود في سباق الفورمولا الى أنهم رأوهم يتبادلون الأحضان بطريقة حميمية، علما أنها ليست المرة الأولى التي ترصدهما عدسات الكاميرات، حيث قضيا وقتاً معاً خلال سباق Miami Grand Prix.

وبعد السباق خرجا لتناول العشاء، وذهبا للإبحار مع مجموعة من الأصدقاء في ميامي بيتش باليوم التالي.



وأكدت مصادر مباشرة من عائلة شاكيرا، أن العلاقة بين النجمين في مراحلها الأولى ووصفوها بأنها بداية مرحلة "سعيدة" للمطربة الكولومبية.



وأشارت صحيفة ماركا أن شاكيرا وهاميلتون قد تعرفا على بعضهما البعض منذ فترة من الوقت وكانا صديقين، لكن علاقتهما بدأت تتطور خلال سباق فورمولا 1 في ميامي.