زواجه من الممثلة المشهورة سبب له الضرر.. ماذا كشف الممثل المعروف؟

علق الفنان هشام عاشور، زوج الفنانة المصرية نيللي كريم، على الانتقادات التي طالته بعد مشاركته في مسلسل "عملة نادرة" رفقة الأخيرة، مشيرا إلى أن زواجهما سبب له "الضرر" على الصعيد المهني.

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وأكد عاشور في حديث صحافي أنه يمتلك طموحات كبيرة في التمثيل، حيث لا يهتم لانتهاء اللقطة فقط والشخصية التي يقدمها، مشددا على أنه يُقدم الكثير لذاته، ويطور طموحه بشكل دائم.كما أعرب عن سعادته بالشخصية التي قدمها في مسلسل "عملة نادرة"، نظرا لكونها شكلت تحد كبير بالنسبة له، بسبب صعوبة تفاصيلها، وكثرة النقلات في محاورها الأساسية.وقال عاشور، إن زوجته كريم لم تتكلم باللهجة الصعيدية حتى قبل يوم من بدء تصوير "عملة نادرة"، ما جعله يشعر بالخوف والتوتر، لكنه شعر "بالذهول" بعد رؤيتها في التصوير.