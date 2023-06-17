فنانة مصريّة تُثير الجدل بتصريحٍ عن "الأهرامات".. ماذا قالت؟

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وكتبت العمروسي في موقع "فيسبوك": "بُناة الأهرامات مش المصريين القدماء، أنا عارفة أنتوا هتجزوا على سنانكم مني بس مش مهم". وأضافت: "أنا باحثة عن الحقيقة، والحقيقة بتقول إن أجدادنا مش هم اللي بنوا الأهرامات، والأهرامات مش مقابر أصلاً، دي حكاية فوق خيالكم. بس اللي مسيطرين على الكوكب وعاملين لنا تنويم مغناطيسي ومغيبين عقولنا خدعونا بقصة مقبرة خوفو دي، يلا اشتموني بسرعة وطلّعوني جاهلة".وتابعت العمروسي الحديث عن الموضوع عينه، فقالت في تدوينة لاحقة: "طيب ابحثوا عن الألواح السومرية وبالذات اللوح الـ 11 اللي Enki (إنكي هو أحد أهم الآلهة في الأساطير السومرية) كاتب فيه تفاصيل عن بناء الأهرامات، الألواح دي كانت مدفونة تحت الطين من آلاف السنين ولقوها في العراق".وأضافت: "أظن دي آثار وعلماء الآثار أثبتوا إنها أثرية مش حديثة، يعني الواد حمؤة اللي واقف على الناصية كتبها ودفسها في الطين عشان عايز يطلع ترند زي ما بتقولوا عليا بالظبط Enki... هو بتاح".وقالت في تدوينة ثالثة: "بُناة الأهرامات مش بشر أصلاً، مش من الجنس البشري، وتماثيلهم العملاقة ده طولهم الأصلي مش تضخيم ليهم".واختتمت نهى العمروسي بالقول: "أنا مش هجادل حد، أنا بفجّر الحقيقة في زمن كاره للحق، لناس خدت علي التغييب وبيعشقوا الكدابين وبيصنعوا أبطال من ورق، ناس أدمنت الخديعة وبياخدوا أي معلومة متوارثة كإنها يقين لأن كدة أريح بكتير من الثقافة والمعرفة والتعب، اشتموني على أد ما تقدروا وإالشوا كمان وكمان وجهلوني واتهموني بإن هدفي الترند لإن ده بيعكس إللي جواكم وده وعيكم، كل إناء ينضح بما فيه... أنا إللي يفرق معايا إن فيه قلة قليلة منكم وعيهم واسع وعقولهم منورة ممكن تعمل مجهود وتبحث وتدوّر وتوصل للحقيقة، بدل ما تقعد مفخدة على النت تتريق وتألش على خلق الله، تفرق معايا لو واحد بس فيكم عمل مجهود وقرأ وبحث، أما الباقي إللي ساجنين عقولهم وحاطينه في بوكس وقافلين عليه بترابيس فاستمروا وزوّدوا الترابيس، الحياه اختيارات".