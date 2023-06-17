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فنون ومشاهير
هبة طوجي تتألق في مصر.. هكذا أسرَت جمهورها خلال حفل رائع!
Lebanon 24
17-06-2023
|
02:44
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خطفت المطربة اللبنانية هبة طوجي قلوب جمهورها المصري إبان حفلها في دار الأوبرا المصرية، بمشاركة الموسيقار اللبناني أسامة الرحباني وأوركسترا سيني سيمفوني بقيادة المايسترو أحمد عويضة.
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وشهد الحفل أول إطلالة غنائية لطوجي على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية وأول ظهور جماهيري لها في مصر بعد غياب دام أكثر من 4 سنوات منذ آخر حفلاتها في القاهرة.
واستهل الحفل بعزف النشيد الوطني المصري على طريقة الموسيقار أسامة الرحباني، قبل أن تشرق شمس هبة طوجي على المسرح بدخولها بأغنية "طلعت يا محلا نورها".
وعبرت طوجي عن سعادتها للعودة إلى مصر قائلة للحضور: "كتير سعيدة بعودتي لمصر ولي الشرف الغناء على مسرح دار الأوبرا المصرية".
واختارت الفنانة اللبنانية أنَّ تخطف جمهورها المصري بتقديمها عدة أغنيات باللهجة المصرية، من بينها رائعة "سلم على مصر" والعرض الأول لأغنية "بعد سنين"، وهي الأغنية الرئيسية في ألبومها الجديد الذي أطلقته خلال الحفل.
وأخذت طوجي الحضور في رحلة موسيقية استمرت أكثر من ساعتين في ملكوت أغانيها قدمت خلالها ما يزيد عن 17 أغنية، من بينها "لا بداية ولا نهاية" و"مين اللي بيختار" و"يا حبيبي ضلك حدي" و"بلد التناقض".
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