منافسة بين 4 أفلام في مصر خلال عيد الأضحى.. ما هي؟

تتنافس 4 أفلام في موسم عيد الأضحى السينمائي، تتنوع بين الأكشن والكوميدي، وذلك بعد تأجيل 3 أعمال إلى موسم الصيف.



وتضم قائمة أفلام عيد الأضحى، "بيت الروبي" لكريم عبد العزيز، و"البعبع" لأمير كرارة، و"تاج" لتامر حسني، و"مستر إكس" لأحمد فهمي، بينما خرجت أفلام"أبو نسب" لـمحمد عادل إمام، و"ع الزيرو" لـمحمد رمضان، و"السرب" لأحمد السقا.

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وتوقع مسؤول التوزيع بغرفة صناعة السينما محمود الدفراوي، أنّ يشهد موسم أفلام عيد الأضحى، نمواً كبيراً في الإيرادات، خصوصاً وأنّ الأعمال المُشاركة هي لنجوم يملكون قاعدة جماهيرية كبيرة، فضلاً عن ثبات أسعار بطاقات الحضور للأفلام العربية، مقابل زيادة الأسعار الخاصة بالأفلام الأجنبية اعتباراً من نهاية الشهر الجاري.



وأوضح الدفراوي عبر موقع "الشرق" أن هناك زيادة في عدد شاشات العرض، إذ ستتجاوز 450 شاشة تقريباً في مختلف المحافظات، وذلك بعد إضافة شاشات المدن الساحلية والشواطئ. وتضم قائمة أفلام عيد الأضحى، "بيت الروبي" لكريم عبد العزيز، و"البعبع" لأمير كرارة، و"تاج" لتامر حسني، و"مستر إكس" لأحمد فهمي، بينما خرجت أفلام"أبو نسب" لـمحمد عادل إمام، و"ع الزيرو" لـمحمد رمضان، و"السرب" لأحمد السقا.وتوقع مسؤول التوزيع بغرفة صناعة السينما محمود الدفراوي، أنّ يشهد موسم أفلام عيد الأضحى، نمواً كبيراً في الإيرادات، خصوصاً وأنّ الأعمال المُشاركة هي لنجوم يملكون قاعدة جماهيرية كبيرة، فضلاً عن ثبات أسعار بطاقات الحضور للأفلام العربية، مقابل زيادة الأسعار الخاصة بالأفلام الأجنبية اعتباراً من نهاية الشهر الجاري.وأوضح الدفراوي عبر موقع "الشرق" أن هناك زيادة في عدد شاشات العرض، إذ ستتجاوز 450 شاشة تقريباً في مختلف المحافظات، وذلك بعد إضافة شاشات المدن الساحلية والشواطئ.

ما هي الأفلام الـ4 المتنافسة في ما بينها؟



"بيت الروبي"

ويفتتح فيلم "بيت الروبي" لكريم عبد العزيز، موسم أفلام عيد الأضحى 2023 مُبكراً، إذ سيُعرض اعتباراً من يوم 21 حزيران الجاري.



ويشارك في بطولة الفيلم، كل من كريم محمود عبد العزيز، وتارا عماد، والعمل تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.



وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، في عالم صُنّاع محتوى منصات التواصل الاجتماعي، والبحث عن تحقيق أرقام ومشاهدات ضخمة ومحاولات تصدر التريند بأي شكل، حيث يترك "إبراهيم الروبي" مدينة طابا بشكلٍ مؤقت، بناءً على دعوة شقيقه لمُساعدته في موضوع هام، وتتغير حياته تماماً بعدما يضطر للغناء في فرح شعبي، ويكتشف أن أغنيته تصدرت "السوشيال ميديا" ليتحول إلى إنفلونسر مشهور.



"سوبر هيرو"

ويُشارك تامر حسني في الموسم بفيلم "تاج" الذي انتهى من تصويره كاملاً قبل يومين، إذ يُجسد من خلاله شخصية "سوبر هيرو".



ويُشارك في بطولته كل من دينا الشربيني، وبيومي فؤاد، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يمزج بين الواقع والخيال، وهو تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، في ثاني تعاون لها مع تامر حسني بعد فيلم "مش أنا".



وأكدت سارة وفيق، لـ"الشرق" أنّ "الفيلم تجربة جديدة على السينما المصرية وغير تقليدية، والجمهور سيشاهد "سوبر هيرو" مختلف في تفاصيله، ويتعرض لأحداث تُشبه المواقف العادية التي يتعرض لها الكثيرين في حياتهم اليومية".



وقالت إنّ "تامر حسني سيظهر بشكلٍ مختلف خلال الأحداث، بعد أن خضع لتدريبات شاقة خلال فترة طويلة، حتى يتمكن من تقديم مشاهد الأكشن بأداء احترافي ومميز، وبذل جهداً طوال فترة التحضيرات التي استمرت لشهور".



"البعبع"

ويُعيد فيلم "البعبع" أمير كرارة إلى السينما بعد غياب 3 سنوات تقريباً منذ "كازابلانكا" الذي عُرض عام 2019، وكذلك ياسمين صبري، التي ابتعدت عن الشاشة الكبيرة هي الأخرى منذ نحو 4 سنوات.



ويُشارك في بطولة الفيلم، باسم سمرة، ومحمد أنور، وهو تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي أكشن، حول شخصية "سلطان" الذي يتخلى عن ممارساته الإجرامية ويُعلن توبته ويبدأ حياته من جديد، إلا أنه سيدخل في صراعات مع عدة شخصيات على خلفية هذا القرار.



"مستر إكس"

ويعود أحمد فهمي، إلى الأفلام الكوميدية مُجدداً، بعد غياب دام نحو 4 أعوام، منذ فيلم "الكويسين" الذي عُرض عام 2018، إذ يُشارك هذا العام بفيلم "مستر إكس"، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.



ويُشارك في بطولة الفيلم، كل من هنا الزاهد، وبيومي فؤاد، ومحمد أنور، بجانب ظهور عدد من ضيوف الشرف، مثل أكرم حسني، وعمرو يوسف، وريم مصطفى، والعمل قصة أماني التونسي، وسيناريو وحوار أحمد عبد الوهاب وأمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد عبد الوهاب.



وأكدت الكاتبة أماني التونسي، لـ"الشرق"، أنّ "مستر إكس" ليس له علاقة بفيلم "أخطر رجل في العالم" لفؤاد المهندس، كما زعم البعض، متابعة "لا يوجد تشابه بينهما إطلاقاً، والأمر سيتضح للجمهور فور طرح العمل في السينما".

وأضافت أنّ "الفيلم يتناول موضوعاً جديداً تماماً على السينما المصرية، وأحمد فهمي لا يُجسد شخصية رجل خارق خلال الأحداث"، نافية ما يُشاع عبر منصات التواصل الاجتماعي، بأنّ أحمد فهمي وراء ترشيح زوجته هنا الزاهد، للمُشاركة في بطولة العمل، مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تماماً عن الصحة، مشيرة إلى أنّ "الاختيار وقع عليها كونه الأنسب لتجسيد الشخصية التي تُقدمها". (الشرق للأخبار)