Advertisement

فنون ومشاهير

ظهر عاري الصدر... محمد رمضان يُثير الجدل بإطلالة غريبة (صورة)

Lebanon 24
17-06-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1078450-638226047097859606.jpg
Doc-P-1078450-638226047097859606.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عاد الفنان محمد رمضان لإثارة الجدل من جديد بإطلالاته الغريبة التي يظهر بها بين وقت وآخر على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي

ونشر رمضان صورًا جديدة له من جلسة تصوير لإحدى الحملات الإعلانية الضخمة والتي سبق وأعلن عنها منذ فترة، ظهر من خلالها بإطلالة غريبة، حيث ظهر عاري الصدر مرتديًا ملابس فرو، واضعاً حول رقبته طوقاً والعديد من السلاسل، هذا إلى جانب وشم على شكل تنين مرسوم على بطنه.
Advertisement

وعلق رمضان على الصور قائلاً: "الصيف ملكي". (لها)
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
12:51 | 2023-06-17
10:48 | 2023-06-17
08:00 | 2023-06-17
07:47 | 2023-06-17
06:27 | 2023-06-17
05:00 | 2023-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website