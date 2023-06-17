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فنون ومشاهير
ظهر عاري الصدر... محمد رمضان يُثير الجدل بإطلالة غريبة (صورة)
Lebanon 24
17-06-2023
|
11:00
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عاد الفنان محمد رمضان لإثارة الجدل من جديد بإطلالاته الغريبة التي يظهر بها بين وقت وآخر على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي
ونشر رمضان صورًا جديدة له من جلسة تصوير لإحدى الحملات الإعلانية الضخمة والتي سبق وأعلن عنها منذ فترة، ظهر من خلالها بإطلالة غريبة، حيث ظهر عاري الصدر مرتديًا ملابس فرو، واضعاً حول رقبته طوقاً والعديد من السلاسل، هذا إلى جانب وشم على شكل تنين مرسوم على بطنه.
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وعلق رمضان على الصور قائلاً: "الصيف ملكي". (لها)
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