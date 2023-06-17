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فنون ومشاهير

راقصة تنفصل عن زوجها الفنان العربيّ المعروف: "وقف النصيب"

Lebanon 24
17-06-2023 | 07:47
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انفصل الفنان المصري سعد الصغير عن زوجته الراقصة برلنتي عامر، وكشفت الأخيرة عن السبب على ايقاع أغنية "أتحداك" للفنانة سوزان عطية.
 
وأعلنت برلنتي عامر أنّها تعرّضت للخيانة من قبل سعد الصغير، فقالت "وقف النصيب لحد الخيانة وشكرًا أنا بنسحب. ويا ريتها حاجة تستاهل ولا حاجة نضيفة".
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