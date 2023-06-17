بالمايوه ميريام فارس تستمتع بالصيف أمام حوض السباحة... شاهدوا كيف بدت

نشرت الفنانة ميريام فارس، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها أمام حوض السباحة، بمايوه أزرق، وإلى جانبها ابنها البكر جايدن، الذي ارتدى ثياب السباحة.

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والجدير بالذكر أنّ لميريام إبن آخر، يُدعى ديف.