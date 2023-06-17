Advertisement

فنون ومشاهير

بالمايوه ميريام فارس تستمتع بالصيف أمام حوض السباحة... شاهدوا كيف بدت

Lebanon 24
17-06-2023 | 10:48
A-
A+
Doc-P-1078519-638226213388157227.png
Doc-P-1078519-638226213388157227.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت الفنانة ميريام فارس، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها أمام حوض السباحة، بمايوه أزرق، وإلى جانبها ابنها البكر جايدن، الذي ارتدى ثياب السباحة.
 
 
Advertisement
والجدير بالذكر أنّ لميريام إبن آخر، يُدعى ديف.
 
مواضيع ذات صلة
بالمايوه وبشعر مُبلل.. سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد ابنتها على البحر (صور)
lebanon 24
17/06/2023 20:39:54 Lebanon 24 Lebanon 24
نجمة مسلسل "الثمن" اللبنانية تستمتع بوقتها على البحر بمايوه مُثير.. شاهدوا كيف بدت (صور)
lebanon 24
17/06/2023 20:39:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"مايوه" وتنورة وهوت شورت.. سيرين عبد النور تحتفل بميلاد إبنتها على البحر (صور)
lebanon 24
17/06/2023 20:39:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مُجدداً شقيقة هيفا وهبي تتخطى المحظور.. ارتدت مايوه مُثير كشف الكثير! (صورة)
lebanon 24
17/06/2023 20:39:54 Lebanon 24 Lebanon 24

ميريام فارس

مايوه

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
12:51 | 2023-06-17
11:00 | 2023-06-17
08:00 | 2023-06-17
07:47 | 2023-06-17
06:27 | 2023-06-17
05:00 | 2023-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website