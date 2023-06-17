Advertisement

فنون ومشاهير

عُرف بشخصيته "اللطيفة"... وفاة أحد نجوم "تيك توك" عن عمر ناهز الـ35 عاما بحادث سير (صورة)

Lebanon 24
17-06-2023 | 12:51
A-
A+
Doc-P-1078545-638226282942716362.jpg
Doc-P-1078545-638226282942716362.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفي الأربعاء الماضي، نجم تيك توك الأميركي كارل إيزويرث، إثر حادث سير عن عمر ناهز 35 عاما، وفق ما أعلنت والدته لوسائل إعلام.
ولقي كارل الذي لديه أكثر من 430 ألف متابع، حتفه في سيارة بينما كان رفقة أحد أصدقائه، حيث اصطدمت بهم سيارة أخرى، عند تقاطع طرق بمقاطعة ساندير في ولاية بنسلفانيا.
Advertisement
واشتهر كارل بنشر مقاطع فيديو مضحكة على تيك توك، إلى جانب اهتمامه وشغفه بالمصارعة.
 
وفاة نجم TikTok Carl Eiswerth عن عمر يناهز 35 عامًا - mcinem.com - مسينم


وتعود آخر إطلالة للرجل قبل خمسة أيام، حيث نشر مقطع فيديو من 45 ثانية قال فيه "الليلة سيكون بث مباشر.. ستكون هناك موسيقى، دردشة، سنستمتع بأوقات رائعة".


وبعد انتشار خبر وفاته، نظمت شركة مصارعة محلية (5 Star Wrestling) فعالية على وسائل التواصل الاجتماعي لتكريم كارل.

وكتبت الشركة في 14 حزيران على صفحتها على فيسبوك: "لقد خسر مجتمع المصارعة شخصية لطيفة".
وأضافت: "فقدنا أحد أكثر المشجعين ولاء في جميع أنحاء شمال شرق ولاية بنسلفانيا". (الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2023-06-17
14:00 | 2023-06-17
11:00 | 2023-06-17
10:48 | 2023-06-17
08:00 | 2023-06-17
07:47 | 2023-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website