عُرف بشخصيته "اللطيفة"... وفاة أحد نجوم "تيك توك" عن عمر ناهز الـ35 عاما بحادث سير (صورة)

توفي الأربعاء الماضي، نجم تيك توك الأميركي كارل إيزويرث، إثر حادث سير عن عمر ناهز 35 عاما، وفق ما أعلنت والدته لوسائل إعلام.

ولقي كارل الذي لديه أكثر من 430 ألف متابع، حتفه في سيارة بينما كان رفقة أحد أصدقائه، حيث اصطدمت بهم سيارة أخرى، عند تقاطع طرق بمقاطعة ساندير في ولاية بنسلفانيا.

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واشتهر كارل بنشر مقاطع فيديو مضحكة على تيك توك، إلى جانب اهتمامه وشغفه بالمصارعة.





وتعود آخر إطلالة للرجل قبل خمسة أيام، حيث نشر مقطع فيديو من 45 ثانية قال فيه "الليلة سيكون بث مباشر.. ستكون هناك موسيقى، دردشة، سنستمتع بأوقات رائعة".





وبعد انتشار خبر وفاته، نظمت شركة مصارعة محلية (5 Star Wrestling) فعالية على وسائل التواصل الاجتماعي لتكريم كارل.



وكتبت الشركة في 14 حزيران على صفحتها على فيسبوك: "لقد خسر مجتمع المصارعة شخصية لطيفة". وتعود آخر إطلالة للرجل قبل خمسة أيام، حيث نشر مقطع فيديو من 45 ثانية قال فيه "الليلة سيكون بث مباشر.. ستكون هناك موسيقى، دردشة، سنستمتع بأوقات رائعة".وبعد انتشار خبر وفاته، نظمت شركة مصارعة محلية (5 Star Wrestling) فعالية على وسائل التواصل الاجتماعي لتكريم كارل.وكتبت الشركة في 14 حزيران على صفحتها على فيسبوك: "لقد خسر مجتمع المصارعة شخصية لطيفة".

وأضافت: "فقدنا أحد أكثر المشجعين ولاء في جميع أنحاء شمال شرق ولاية بنسلفانيا". (الحرة)