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فنون ومشاهير

من أجل ابنته.. موسيقار شهير يرد طليقته إلى عصمته بعد 7 سنوات من الطلاق (صورة)

Lebanon 24
17-06-2023 | 16:00
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قام الموسيقار حلمي بكر برد زوجته السابقة سماح القرشي إلى عصمته وذلك بعد 7 سنوات من الطلاق والمحاضر المتبادلة بينهما في أقسام الشرطة.
 
 
وتم عقد القران داخل منزله بحضور عائلي بسيط، وتوسطت ابنتهما ريهام مراسم عقد القران.
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وكان حلمي بكر تزوج سماح القرشي وهي تصغره بأكثر من 30 عاماً، وأنجب منها ثاني أبنائه ريهام عام 2016، وحدث الطلاق بينهما بالعام نفسه.
 
مراسم عقد قران حلمي بكر وسماح القرشي -الصورة من حساب حلمي بكر على إنستغرام
 
 
ونشبت بينهما عدة أزمات بسبب رغبة حلمي بكر في الاحتفاظ بحضانة ابنته، وقالت سماح القرشي إنها وافقت على العودة إلى عصمة حلمي بكر من أجل ابنتها.

وأضافت في تصريحات صحفية أنه مهما دارت خلافات إذا وُجد أطفال؛ فلا بد من حل الأمور، موضحة أن ابنتهما ريهام سبب عودتهما.
 
ويبلغ حلمي بكر من العمر 85 عاماً، وظهر خلال الصور وهو يعقد قرانه على زوجته السابقة في منزله، وسط حضور ابنتهما ريهام. (سيدتي)
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