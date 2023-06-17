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فنون ومشاهير

علاقة شاكيرا و"بطل العالم" تتجاوز الصداقة.. تبادلا القبلات أمام مقربين!

Lebanon 24
17-06-2023 | 23:00
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تجاوزت المغنية الكولومبية ذات الأصول اللبنانية، شاكيرا، على ما يبدو أزمة انفصالها عن نجم كرة القدم المعتزل جيرارد بيكيه.
 
 
وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن علاقة شاكيرا، (45 عاما)، والنجم البريطاني هاميلتون، الذي يصغرها بنحو سبع سنوات رومانسية تتجاوز الصداقة، مضيفة أنهما أظهرا علامات المودة وتبادلا القبلات أمام أفراد مقربين.
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ونقلت عن مصادر مقربة من نجمة أغاني البوب اللاتينية، أن علاقتها العاطفية مع بطل العالم سبع مرات في سباقات فورمولا 1، في مراحلها الأولى ووصفوها بأنها بداية "مرحة" للنجمة الكولومبية.
وتعرفت شاكيرا على هاميلتون بحسب "ماركا"، منذ فترة وكانا صديقين، لكن علاقتهما بدأت تتطور خلال سباق فورمولا 1 في ميامي. (فوشيا)
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