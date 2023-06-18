فنان مصري شهير: هيفاء وهبي "مؤدية".. ومعرفش ولا أغنية لـ مايا دياب

شنّ المطرب والملحن وكاتب الأغاني المصري تامر عاشور، هجوما على المنتجة سارة الطباخ حيث وصفها بأنها "منتجة فنكوش".

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وخلال حديثه مع الإعلامية أسما إبراهيم خلال برنامجها "حبر سري"، تابع عاشور: "قلت عنها مرة أنها منتجة الفنكوش، وفوق أي فنكوش ممكن أي حد يتخيله، وتزعل عادي براحتها كان غيرها أشطر".وعن الأسباب التي دفعته لإطلاق ذلك الوصف عليه، قال عاشور، إنه تعاقد معها على عمل لكن لم يتم تنفيذ أي شيء منه، قائلا: "إحنا مضينا عقد ومفيش حاجة في العقد اتنفذت، فبدأت أشوف شغلي وبدأت تقاضيني كأنها ماضية معايا وكأنها انتجت لي".وأشار إلى أن نقابة المهن الموسيقية على علم بذلك، موضحا: "النقابة تدخلت، هي مضت عقد ولم تلتزم به، ومن رحمة ربنا عليها أني مكملتش في إجراءات القضية".ولدى حديثه عن الفرق بين النجمتين اللبنانيتين؛ هيفاء وهبي ومايا دياب، وصف الأولى بأنها "مؤدية"، قائلاً: "هيفاء وهبي مؤدية وهي عارفه كويس ومستحيل تزعل وهي عارفه أنها مؤدية وده يختلف عن المغني، وهيفاء وهبي هي لها شكل بتغني بيه".وأكد أن اللحن الذي يعرضه على هيفاء وهبي لا يمكن أن يعرض على أي نجمة غيرها، فيما أكد عدم معرفته بأغاني مواطنتها وزميلتها مايا دياب، رغم أن لديها عشرات الأغاني.وأضاف عاشور: "معرفش أغاني مايا دياب ولا أغنية، لكن هيفاء وهبي اشتغلت معاها، وعملت لها أغنية صباحو ورد، وهي عارفه أنها مؤدية". (فوشيا)