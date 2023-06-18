فنانة مصرية: هذا المشهد تسبب في طلاقي من زوجي

قدمت الفنانة المصرية غادة إبراهيم، مشهد إغراء واحدا كان سببا في طلاقها من زوجها، بعد مشاهدته للفيلم الذي احتوى على هذا المشهد.

وفي لقاء تلفزيوني، أكدت إبراهيم أنها قدمت أدوار الإغراء مرة واحدة فقط في فيلم "الإمبراطور" الذي قامت ببطولته نادية الجندي وأخرجه علي عبد الخالق.

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وتحدثت غادة إبراهيم عن ردة فعل زوجها على هذا المشهد، مؤكدة أن خلافات كبيرة كانت بينهما في ذلك الوقت، وكانت هناك نية للانفصال لدى الثنائي.

لكن عرض الفيلم ورؤية المشهد تسبب في تسريع عملية الطلاق وفق تصريحاتها، الأمر الذي تم نهاية تسعينيات القرن الماضي وقت أن عرض الفيلم، خاصة أنها فوجئت أن المخرج وضع بعض الإضافات على المشهد، حيث لم يظهر كما كان مكتوبا على الورق.

وليست هذه المرة الأولى التي تثير فيها غادة إبراهيم الجدل، حيث دخلت في أزمة كبرى قبل سنوات مع إلهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي، وقت وفاة الفنان الراحل سمير صبري.



وهاجمت غادة إبراهيم الثنائي، واتهمت إلهام شاهين بأنها منعتها من الذهاب إلى جنازة الراحل، وهو الأمر الذي رفضت إلهام شاهين التعليق عليه وقتها. (العربية)