هشام عاشور يعلّق على زواجه من نيللي كريم: "الجوازة دي ضرّتني جامد"

علق الفنان هشام عاشور على انتقادات عمله مع زوجته الفنانة نيللي كريم في رمضان الماضي بمسلسل "عملة نادرة"، بجانب ظهوره معها في مسلسلها "روز وليلى".

وخلال لقائه مع الإذاعية فاطمة مصطفى على برنامج "الراديو 9090"، قال عاشور مازحا: "الجوازة دي ضرتني جامد.. أنا راجل بطل يعني فضلت 27 سنة بتمرن 8 ساعات في اليوم ومبفكرش في حاجة تانية، علشان كده بقت طريقة تفكيري دلوقتي بركز على التدريب في الحاجة اللي عاوزها، ومش برد ولا بسمع لأي كلام لحد ما أحقق طموحي".

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وسبق وعلق هشام عاشور على الانتقادات التي يواجهها، بسبب زعم عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي دخوله مجال التمثيل بمساعدة زوجته الفنانة نيللي كريم.

وقال خلال لقائه مع برنامج et بالعربي: "قبل ما أتجوز نيللي قالتلي خلي بالك أنت ممثل تقيل بس فكرة إننا مع بعض هتحط عليك ضغط كبير، لأن الناس هتقارنك بيا وإحنا عارفين القصة دي من الأول، ولكن لما الناس تشوف فيا ممثل بجد وبأثر بطريقة معينة هيبتدوا يفصلوني عن نيللي ويبصولي بطريقة تانية". (لها)