Advertisement

فنون ومشاهير

هشام عاشور يعلّق على زواجه من نيللي كريم: "الجوازة دي ضرّتني جامد"

Lebanon 24
18-06-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1078666-638226733185866404.jpg
Doc-P-1078666-638226733185866404.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علق الفنان هشام عاشور على انتقادات عمله مع زوجته الفنانة نيللي كريم في رمضان الماضي بمسلسل "عملة نادرة"، بجانب ظهوره معها في مسلسلها "روز وليلى".
وخلال لقائه مع الإذاعية فاطمة مصطفى على برنامج "الراديو 9090"، قال عاشور مازحا: "الجوازة دي ضرتني جامد.. أنا راجل بطل يعني فضلت 27 سنة بتمرن 8 ساعات في اليوم ومبفكرش في حاجة تانية، علشان كده بقت طريقة تفكيري دلوقتي بركز على التدريب في الحاجة اللي عاوزها، ومش برد ولا بسمع لأي كلام لحد ما أحقق طموحي".
Advertisement
وسبق وعلق هشام عاشور على الانتقادات التي يواجهها، بسبب زعم عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي دخوله مجال التمثيل بمساعدة زوجته الفنانة نيللي كريم.
 
 
وقال خلال لقائه مع برنامج et بالعربي: "قبل ما أتجوز نيللي قالتلي خلي بالك أنت ممثل تقيل بس فكرة إننا مع بعض هتحط عليك ضغط كبير، لأن الناس هتقارنك بيا وإحنا عارفين القصة دي من الأول، ولكن لما الناس تشوف فيا ممثل بجد وبأثر بطريقة معينة هيبتدوا يفصلوني عن نيللي ويبصولي بطريقة تانية". (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:48 | 2023-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2023-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:06 | 2023-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:16 | 2023-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:15 | 2023-06-18
08:52 | 2023-06-18
08:00 | 2023-06-18
05:00 | 2023-06-18
03:00 | 2023-06-18
02:30 | 2023-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website