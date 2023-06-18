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فنون ومشاهير
نوال الزغبي.. قمة النجاح في أوروبا
Lebanon 24
18-06-2023
|
14:00
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لا تزال النجمة نوال الزغبي تحصد نجاحًأ ساحقًا في امستردام؛ إذ أحيت ثلاث حفلات الى اليوم تكللت بالنجاح، في وقت تؤكد فيه المعلومات أن الحضور هو من الجاليات العربية المقيمة في أوروبا وتزامن مع سفر العرب بداية الإجازات الصيفية إلى دول مجاورة ما رفع عدد الحاضرين لحفلات الزغبي هناك.
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كانت نوال الزغبي أصدرت في أيار الماضي اغنية "ريتو" باللهجة اللبنانية وصورتها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج فادي حداد وظهرت نوال في الكليب بصورة أسهمت في انتشار الأغنية بسرعة وتحقيقها المراتب الأولى بحسب إحصاءات الإذاعات والمنصات نظراً لايقاعها السريع الذي يجعل من المستمع متجانساً على الفور مع الموسيقى.
نوال الزغبي لم ترد على أن الصحافة اللبنانية لم تتناول نجاحها في أوروبا؛ وقالت إن الصور والفيديوهات ترد على السائلين وتنقل كل هذا النجاح الذي لمسته في امستردام وغنائها للجاليات العربية والأجنبية المتواجدة هناك.
يذكر ان الزغبي ستسجل قريباٍ أغنية جديدة وتصدرها على طريقة "سينغل" هي جاهزة لكن نوال تتريث للافساح في المجال امام اخذ اغنية "ريتو" وقتها. (نواعم)
المصدر: نواعم
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