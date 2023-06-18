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فنون ومشاهير

وائل كفوري يحطم الارقام.. و"حالف عالحب" تتخطى التوقعات (فيديو)

Lebanon 24
18-06-2023 | 23:00
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تمكن النجم وائل كفوري من اختراق لائحة التراندينغز على منصة يوتيوب بعد ساعات على إطلاق أغنيته الجديدة "حالف عالحب".
 
وحصدت الأغنية أكثر من مئة ألف مشاهدة بعد إطلاقها بساعات قليلة.
 
يذكر أن أغنية "حالف عالحب" من كلمات الشاعر منير بو عساف وألحان الملحن بلال الزين.
 
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