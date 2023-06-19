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فنون ومشاهير

وأخيراً نادين نسيب نجيم تكشف أسباب طلاقها.. وهذا ما قالته عن شريك حياتها (فيديو)

Lebanon 24
19-06-2023 | 05:00
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شاركت الممثلة نادين نسيب نجيم في برنامج "كلام نواعم"، حيث تطرقت فيه للحديث عن مواضيع شتى من بينها الطلاق، والزواج، والحب، والأمومة، وغيرها.

وكشفت نادين أن الطلاق يحدث بين الشريكين ليس لأن أحدهما أو كليهما سيء، بل يأتي بعد مدة طويلة من عدم التوافق النفسي، والفكري، والروحي، واختلاف الأذواق وطريقة التفكير بكيفية التعامل مع الأمور اليومية والتفاصيل الصغيرة.

وأوضحت أنها تمنح التفاصيل الصغيرة أهمية كبيرة في حياتها، مُشيرةً إلى أن على المرء عدم التغاضي عن الأمور الصغيرة كي لا تكبر وتزداد اتساعًا مع مرور الوقت وتصبح محورية، لافتةً إلى أن الطلاق يأتي حينما تزداد السلبيات ويصبح من الاستحالة تحسينها.

وبيَّنت نجيم أنها رفضت الحديث عن أسباب طلاق؛ لأنه أمر شخصي وحديثها عنه لن يأتي بجدوة، كما أنها تعلم ما تدريه كونها تعيش مع ذلك الشخص مشددةً على أن "البيوت أسرار".

وأوضحت أن الأفراد بإمكانهم الخروج من العلاقة بطريقة راقية وحضارية في حال كانا ناضجين ومتفهمين وذوي أخلاق، لافتةً إلى أن الغالبية الكبرى من المجتمع تضع الحق على المرأة.
 
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وكشفت أن مصدر سعادة الإنسان لا بد أن يأتي من داخله، لكن أكَّدت أن المرء لا يستطيع العيش بمفرده فيتطلب منه الوضع مشاركة السعادة مع غيره، لكن شددت على أنه لا بد من اختيار الأشخاص الصح الذين سيشارك معه المرء سعادته.

وأكَّدت أنها تجد سعادتها الفعلية مع أطفالها، ثم شريك الحياة التي وصفته بـ"البطيخة"، فلا يمكن للمرء معرفة ما إذا كان جيدًا أم لا إلَّا بعد المعاشرة ومع الوقت.

ومن بين التحديات التي تواجهها نادين في حياتها، كشفت أنها تعمل جاهدة على الا يعيش أطفالها عقدة بسبب طلاقها من زوجها المهندس هادي أسمر، لافتةً إلى أنها تعمل جاهدة على زيادة وعي أبنائها، وتحديدًا ابنتها "هيفن"، حول الزواج والحب وعدم تشويه صورتهما في عقليهما.(البوابة)


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