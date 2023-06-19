العثور على جثة مخرج سينمائي بعد اختفائه لـ6 أيّام (صورة)

صديقنا المخرج السينمائي (لؤي فاضل) مفقود منذ ٦ ايام !!
بتاريخ 6/13 كانت اخر مشاهدة له ساعة 10.50 صباحاً وهو خارج من باب كلية الفنون الجميلة في منطقة الوزيرية ببغداد.
عائلته ورفاقه ينتظرون اخباره بصبر وقلق، نتضرع الى الله ان يعيده لأهله بطمأنينه وسلام. pic.twitter.com/1ZmJWwAxTS
— حامد السيد (الساعدي) (@hamidalsaedi) June 18, 2023
صديقنا المخرج السينمائي (لؤي فاضل) مفقود منذ ٦ ايام !!
بتاريخ 6/13 كانت اخر مشاهدة له ساعة 10.50 صباحاً وهو خارج من باب كلية الفنون الجميلة في منطقة الوزيرية ببغداد.
عائلته ورفاقه ينتظرون اخباره بصبر وقلق، نتضرع الى الله ان يعيده لأهله بطمأنينه وسلام. pic.twitter.com/1ZmJWwAxTS