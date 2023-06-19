العثور على جثة مخرج سينمائي بعد اختفائه لـ6 أيّام (صورة)

أفادت "روسيا اليوم"، عن العثور على جثة المخرج السينمائي العراقي لؤي فاضل الذي فُقِدَ قبل ستة أيام في العاصمة بغداد، بعد خروجه من كلية الفنون الجميلة في منطقة الوزيرية، ولم يتمكن ذووه من العثور عليه طيلة تلك الأيام.



وأضافت، أن جثة فاضل عثر عليها في الطب العدلي بمدينة الطب ضمن الجثث مجهولة الهوية، ولم تعرف أسباب الوفاة بعد. (روسيا اليوم)

صديقنا المخرج السينمائي (لؤي فاضل) مفقود منذ ٦ ايام !!

بتاريخ 6/13 كانت اخر مشاهدة له ساعة 10.50 صباحاً وهو خارج من باب كلية الفنون الجميلة في منطقة الوزيرية ببغداد.

عائلته ورفاقه ينتظرون اخباره بصبر وقلق، نتضرع الى الله ان يعيده لأهله بطمأنينه وسلام. pic.twitter.com/1ZmJWwAxTS — حامد السيد (الساعدي) (@hamidalsaedi) June 18, 2023 Advertisement