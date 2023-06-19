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فنون ومشاهير

العثور على جثة مخرج سينمائي بعد اختفائه لـ6 أيّام (صورة)

Lebanon 24
19-06-2023 | 05:24
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أفادت "روسيا اليوم"، عن العثور على جثة المخرج السينمائي العراقي لؤي فاضل الذي فُقِدَ قبل ستة أيام في العاصمة بغداد، بعد خروجه من كلية الفنون الجميلة في منطقة الوزيرية، ولم يتمكن ذووه من العثور عليه طيلة تلك الأيام.

وأضافت، أن جثة فاضل عثر عليها في الطب العدلي بمدينة الطب ضمن الجثث مجهولة الهوية، ولم تعرف أسباب الوفاة بعد. (روسيا اليوم)
 
 
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