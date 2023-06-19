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فنون ومشاهير
خبر محزن لمحبي سيلين ديون.. تعاني في صمت وتقرير يكشف حالتها الصحية الآن
Lebanon 24
19-06-2023
|
05:45
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بعد إلغاء كل حفلاتها بسبب تدهور حالتها الصحية، يبدو أن النجمة سيلين ديون تعاني من "متلازمة الشخص المتيّبس"، وهي اضطراب عصبي نادر في المناعة الذاتية، يسبب تصلّب العضلات والتشنجات المؤلمة التي تظهر وتختفي بين الحين والآخر، وقد تتفاقم مع مرور الوقت.
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وأفادت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية في تقرير أن النجمة العالمية باتت تحرّك جسمها بصعوبة، وتتألم كثيراً، ورغم أن لديها فريقاً طبياً كفوءاً، إلا أن حالتها الصحية في تراجع مستمر، بسبب المرض الصعب الذي تعاني منه.
يُذكر أن أعراض "متلازمة الشخص المتيبس" تبدأ غالباً في الساقين والظهر. ويمكن أن تؤثر التشنجات أيضاً في البطن، وفي كثير من الأحيان في الجزء العلوي من الجذع والذراعين والرقبة والوجه. ويمكن أن تصبح المناطق التي تحدث فيها تقلصات العضلات قاسية وشبيهة باللوح. اعتماداً على الجزء المصاب من الجسم، وقد تسبّب الانقباضات:
- صعوبة في المشي وعدم الثبات والسقوط بسبب التشنجات المفاجئة التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث إصابات.
- ضيقاً في التنفس إذا أثرت "متلازمة الشخص المتيبس" في عضلات الصدر.
- ألماً مزمناً ومشاكل في النطق.
- تغيرات في العمود الفقري تؤدي إلى الضغط على الحبل الشوكي (اعتلال النخاع). (لها)
المصدر: لها
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