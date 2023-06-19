Advertisement

فنون ومشاهير

خبر محزن لمحبي سيلين ديون.. تعاني في صمت وتقرير يكشف حالتها الصحية الآن

Lebanon 24
19-06-2023 | 05:45
A-
A+
Doc-P-1079023-638227754769511445.jpg
Doc-P-1079023-638227754769511445.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد إلغاء كل حفلاتها بسبب تدهور حالتها الصحية، يبدو أن النجمة سيلين ديون تعاني من "متلازمة الشخص المتيّبس"، وهي اضطراب عصبي نادر في المناعة الذاتية، يسبب تصلّب العضلات والتشنجات المؤلمة التي تظهر وتختفي بين الحين والآخر، وقد تتفاقم مع مرور الوقت.
Advertisement

وأفادت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية في تقرير أن النجمة العالمية باتت تحرّك جسمها بصعوبة، وتتألم كثيراً، ورغم أن لديها فريقاً طبياً كفوءاً، إلا أن حالتها الصحية في تراجع مستمر، بسبب المرض الصعب الذي تعاني منه.

يُذكر أن أعراض "متلازمة الشخص المتيبس" تبدأ غالباً في الساقين والظهر. ويمكن أن تؤثر التشنجات أيضاً في البطن، وفي كثير من الأحيان في الجزء العلوي من الجذع والذراعين والرقبة والوجه. ويمكن أن تصبح المناطق التي تحدث فيها تقلصات العضلات قاسية وشبيهة باللوح. اعتماداً على الجزء المصاب من الجسم، وقد تسبّب الانقباضات:

- صعوبة في المشي وعدم الثبات والسقوط بسبب التشنجات المفاجئة التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث إصابات.

- ضيقاً في التنفس إذا أثرت "متلازمة الشخص المتيبس" في عضلات الصدر.

- ألماً مزمناً ومشاكل في النطق.

- تغيرات في العمود الفقري تؤدي إلى الضغط على الحبل الشوكي (اعتلال النخاع). (لها)  
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
06:40 | 2023-06-19
05:24 | 2023-06-19
05:00 | 2023-06-19
03:27 | 2023-06-19
02:34 | 2023-06-19
02:30 | 2023-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website