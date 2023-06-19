فنانة مصرية تطلب الدعاء لوالدتها بعد دخولها العناية المركزة

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كشفت الفنانة منة فضالي، من خلال منشور لها على حسابها الخاص بـ"إنستغرام"، عن تعرض والدتها لأزمة صحية، أدت إلى دخولها غرفة الرعاية المركزة فور وصولها إلى أحد المستشفيات الكبرى، لتكون تحت ملاحظة الأطباء.وطالبت منة الجمهور بالدعاء لوالدتها بالشفاء العاجل، ونشرت صورة لوالدتها داخل غرفة المستشفى، وعلقت قائلة: "أمي داخلة الرعاية، ادعولها، ربنا يشفيكي يا أمي ويخليكي ليا وميحرمنيش منك أبداً".وكانت منة فضالي، حققت نجاحًا كبيرًا في موسم رمضان الدرامي الماضي في عملين هما "جعفر" العمدة" و"سره الباتع". (لها)