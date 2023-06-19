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فنون ومشاهير

سعد لمجرد يقدّم هدية خاصة لزوجته (صورة)

Lebanon 24
19-06-2023 | 14:00
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حرص النجم المغربي سعد لمجرد على تقديم هدية خاصة ومميّزة لزوجته غيثة العلاكي، تعبيراً عن حبّه الكبير لها، ومحققاً بذلك أمنية من أمنياتها.

وشارك لمجرد متابعيه على "إنستغرام" بمجموعة صور كشف من خلالها الهدية لرفيقة دربه، وهي عبارة عن جرو بنّي صغير، وأرفق الصور بتعليق كتب فيه: "قولوا مرحباً لـ لولا، هديتي المتواضعة لغيثة".
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وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع رومانسية سعد لمجرد ومحاولاته الدائمة في التعبير عن حبّه لزوجته بشتى الطرق وفي كل المناسبات. (لها)    
المصدر: لها
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