نشرت الفنانة ماريتا الحلاني مجموعة من الصور الجديدة برفقة زوجها كميل ابي خلال خلال قضائهما شهر العسل في جزر المالديف. وبدا الثنائي في الصور وهما يمارسان رياضة كرة المضرب، وكذلك هما يركبان على الدراجة الهوائية. وظهرت ماريتا باطلالة رياضية بالشورت.

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وكانت ماريتا نشرت اكثر من مرة مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو من شهر العسل. وعلى الرغم من التعليقات الايجابية، الا انّ مبالغة ماريتا في نشر الصور جعلت المتابعين يعلقون سلبا، وكتب أحدهم: "صراحة جننتونا، ما حدا تجوز غيركم"، وكتب اخر: "شوية خصوصية". (رصد: لبنان 24)