نيكول سابا تتحدث عن Feeling Cool.. ماذا قالت؟

أعربت الفنانة نيكول سابا عن سعادتها بلقاء جمهورها خلال الحفل الذي أقيم لدعم السياحة في لبنان، بعد عودة الحياة إلى منطقة الجميزة، التي مرت بظروف سيئة إثر انفجار مرفأ بيروت.



وأكدت سابا لـ"فوشيا"، أن الشعب اللبناني يستحق الحياة، والموسيقى وحدها كفيلة ببث الطاقة الايجابية بين الجميع.

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وأوضحت أنها كانت على ثقة بأن فيديو كليب أغنية Feeling Cool سيلعب دوراً في بث تلك الطاقة الإيجابية؛ لأن خياراتها صائبة دائما، بناء على أذنها الموسيقية وفق تعبيرها.



كما لفتت إلى أنه عند الاستماع لكلمات الأغنية يتخلص الشخص من الاكتئاب، ولا يحتاج لزيارة طبيب نفسي أو تناول الأدوية، بل سيعيش حياته بعفويتها وبساطتها.



كما علقت نيكول خلال حديثها: "هذه الأغنية عندما سمعتها للمرة الأولى في الطائرة شعرت وكأنني تخلصت من رهاب الطيران ومن الضغط النفسي وشعرت براحة نفسية كبيرة".



وبينت أنها ظهرت بـ6 إطلالات في الأغنية للمرة الأولى، وأصرّت مع فريق العمل الذي تألف من خبير التجميل فادي قطايا، ومصفف الشعر مروان خداج والستايلست جوني متّى على الظهور بصورة عفوية وأكثر شباباً.



من جانبه، تحدث الممثل يوسف الخال بأنه لم يكن هناك أي تخطيط مسبق لمشاركته زوجته نيكول في كليب Feeling Cool، مشيراً إلى أنه اتفق مع المخرج إيلي فهد على اقتحام التصوير في آخر مشهد لتصوير لقطة سريعة برفقة زوجته لكي يحتفظ بها للذكرى، لكنه فوجئ بإضافة هذا المشهد إلى الفيديو كليب، معلقاً: "هيدي نيكول الحقيقة متلما ظهرت بالعمل عفوية وكلها طاقة".