Advertisement

فنون ومشاهير

ميغان ماركل قد تصبح من أعلى المؤثرين أجراً في العالم... كم تكسب؟

Lebanon 24
19-06-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1079146-638227982753163666.jpg
Doc-P-1079146-638227982753163666.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعدما كشفت تقارير صحفية أن دوقة ساسكس ميغان ماركل، قد تصبح الوجه الدعائي الجديد لدار الموضة الفرنسية "ديور"؛ إذ رجح خبراء أن ميغان ماركل ستصبح واحدة من أعلى المؤثرين أجرا في العالم، بحصولها على حوالى 256 ألف دولار لقاء كل منشور تروج من خلاله للعلامات التجارية.
Advertisement

وكانت ميغان قد تلقت ضربة موجعة من العملاقة "سبوتيفاي" قبل بضعة أيام بعد إعلان الشركة أنها لن تجدد شراكتها معها وبالتالي ستوقف بث البودكاست الخاص بها Archetypes لموسم ثان، وهو القرار الذي تحدثت تقارير أنه قد يكبد ميغان وهاري خسائر تقدر بـ10 ملايين دولار.

ومع هذا، فإن ميغان في طريقها لتجاوز أزمة "سبوتيفاي"، بعدما كشف مصدر مقرب منها أنها قد تنجح في كسب ملايين الدولارات حال قبولها العرض المقدم لها من جانب دار ديور الفرنسية.

 
وأوردت بهذا الخصوص صحيفة "ديلي ميل" عن خبير الماركات، نيك ايد، قوله إن ميغان قد تصير واحدة من أبرز المؤثرين في العالم، وقد تكسب ملايين الدولارات لو صارت وجه "ديور" الجديد.

وأضاف نيك أنه في حال إتمام صفقة ميغان مع "ديور"، فإن الدوقة ستكون مؤهلة لمنافسة نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، على صعيد الإيرادات التي نجحت في تجميعها على مر السنين من خلال شراكتها مع "دولتشي آند غابانا"، التي تلقت بموجبها 47 مليون دولار لارتدائها من تصميم الدار يوم زفافها.

وكجزء من مساعيها لتطوير مسار أعمالها حاليا، كونت دوقة ساسكس علاقة صداقة مع خبيرة التسويق، فيكتوريا جاكسون، التي كانت وراء واحدة من أولى إمبراطوريات المكياج التلفزيونية الإعلامية.
المصدر: فوشيا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2023-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:27 | 2023-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:50 | 2023-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2023-06-19
15:45 | 2023-06-19
14:00 | 2023-06-19
13:53 | 2023-06-19
12:01 | 2023-06-19
11:00 | 2023-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website