ميغان ماركل قد تصبح من أعلى المؤثرين أجراً في العالم... كم تكسب؟

بعدما كشفت تقارير صحفية أن دوقة ساسكس ميغان ماركل، قد تصبح الوجه الدعائي الجديد لدار الموضة الفرنسية "ديور"؛ إذ رجح خبراء أن ميغان ماركل ستصبح واحدة من أعلى المؤثرين أجرا في العالم، بحصولها على حوالى 256 ألف دولار لقاء كل منشور تروج من خلاله للعلامات التجارية.

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وكانت ميغان قد تلقت ضربة موجعة من العملاقة "سبوتيفاي" قبل بضعة أيام بعد إعلان الشركة أنها لن تجدد شراكتها معها وبالتالي ستوقف بث البودكاست الخاص بها Archetypes لموسم ثان، وهو القرار الذي تحدثت تقارير أنه قد يكبد ميغان وهاري خسائر تقدر بـ10 ملايين دولار.



ومع هذا، فإن ميغان في طريقها لتجاوز أزمة "سبوتيفاي"، بعدما كشف مصدر مقرب منها أنها قد تنجح في كسب ملايين الدولارات حال قبولها العرض المقدم لها من جانب دار ديور الفرنسية.





وأوردت بهذا الخصوص صحيفة "ديلي ميل" عن خبير الماركات، نيك ايد، قوله إن ميغان قد تصير واحدة من أبرز المؤثرين في العالم، وقد تكسب ملايين الدولارات لو صارت وجه "ديور" الجديد.



وأضاف نيك أنه في حال إتمام صفقة ميغان مع "ديور"، فإن الدوقة ستكون مؤهلة لمنافسة نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، على صعيد الإيرادات التي نجحت في تجميعها على مر السنين من خلال شراكتها مع "دولتشي آند غابانا"، التي تلقت بموجبها 47 مليون دولار لارتدائها من تصميم الدار يوم زفافها.



وكجزء من مساعيها لتطوير مسار أعمالها حاليا، كونت دوقة ساسكس علاقة صداقة مع خبيرة التسويق، فيكتوريا جاكسون، التي كانت وراء واحدة من أولى إمبراطوريات المكياج التلفزيونية الإعلامية.