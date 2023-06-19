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فنون ومشاهير

بعدما نشر بيانا "مزيفا" بشأنها.. ماذا أوضح نعيم حلاوي وكيف كان رد ستيفاني صليبا؟

Lebanon 24
19-06-2023 | 12:01
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نشر الممثل الكوميدي نعيم حلاوي عبر حسابه على "تويتر" توضيحاً بشأن بيان "مزيف" سبق ونشره يتعلق بالممثلة ستيفاني صليبا. وتداولت مواقع إخباريّة وأخرى فنيّة البيان ما استدعى رداً من الممثلة. 
 
وجاء في بيان حلاوي التوضيحي: 
 
"صدر عن المكتب الاعلامي للسيد نعيم حلاوي ما يلي: يا اخي يلي قريتوه مبارح واليوم عن انه صدر عن المكتب الاعلامي للفنانة ستيفاني ص. هو كله من اختراعي والمخلوقة ما على علمي عندا مكتب اعلامي وبستغرب كيف البعض صدّق وفكّر انه البيان جدّي ومش مزحة وصار يتصرف ع اساس انو عن جد عندا هيك مكتب اعلامي وبيصدر بيانات.. يا اخي كيف ما ميّزتوا من مضمون البيان انها مزحة ونكتة وسئالة (ثقالة)؟؟  فاقتضى التوضيح.. بالمناسبة انا كمان ما عندي مكتب اعلامي اوكييييي؟؟ اوكي. ان شاء الله تكون وضحِت الفكرة.. انتهى البيان الصادر عن المكتب الاعلامي للسيد نعيم حلاوي المحترم الفظيع الكبير". 
 
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وقامت صليبا لاحقاً بإعادة نشر التغريدة عبر خاصية الستوري عبر حسابها على "انستغرام" وعلقت بالقول: 
 
"شكراً نعيم على التوضيح. في ناس ما بتميز بين المزح والجد وبصدقو كل شي على النت وصراحة كتير احترمت هيدا البوست". 
 
 
 
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