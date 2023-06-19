من هي الممثلة العربية الوحيدة التي تتابعها جورجينا رودريغيز؟

لفتت الممثلة المصرية المقيمة في الكويت، نور الغندور، الأنظار، بعد أن أصبحت أول فنانة عربية تتابعها، جورجينا رودريغيز، صديقة النجم كريستيانو رونالدو، عبر حسابها في "إنستغرام".



وأصبحت نور الغندور ضمن قائمة تضمن 946 حساباً فقط تتابعها عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا ردوريغيز، على منصة "إنستغرام".

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وأصبحت نور الغندور ضمن قائمة تضمن 946 حساباً فقط تتابعها عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا ردوريغيز، على منصة "إنستغرام".

في عام 2011 كانت بدأت الغندور كمذيعة، وذلك بتقديم برنامج "مطبخ إلهام" مع الفنانة إلهام الفضالة الذي عرض على قناة "الراي" الكويتية.



