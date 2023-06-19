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فنون ومشاهير

من هي الممثلة العربية الوحيدة التي تتابعها جورجينا رودريغيز؟

Lebanon 24
19-06-2023 | 13:53
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لفتت الممثلة المصرية المقيمة في الكويت، نور الغندور، الأنظار، بعد أن أصبحت أول فنانة عربية تتابعها، جورجينا رودريغيز، صديقة النجم كريستيانو رونالدو، عبر حسابها في "إنستغرام".

وأصبحت نور الغندور ضمن قائمة تضمن 946 حساباً فقط تتابعها عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا ردوريغيز، على منصة "إنستغرام".
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في عام 2011 كانت بدأت الغندور كمذيعة، وذلك بتقديم برنامج "مطبخ إلهام" مع الفنانة إلهام الفضالة الذي عرض على قناة "الراي" الكويتية.
 

 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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