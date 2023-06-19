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فنون ومشاهير

أغنية على رأس كل ساعة.. ناصيف زيتون يطلق جديده "بالأحلام"

Lebanon 24
19-06-2023 | 15:45
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أعلن ناصيف زيتون عن إصدار ألبومه الجديد "بالأحلام". وفي بث مباشر على "انستغرام"، تحدث ناصيف عن الألبوم الجديد، وشكر الذين تعاون معهم في إصداره.


بعدها قام بمشاركة إعلان تشويقي عن الألبوم، يتضمن عدة ثواني من كل أغنية، وعلق عليها "متل ما وعدتكن الموعد قرب وباقي ساعة على ألبوم بالأحلام، ترقبوا كل ساعة أغنية بدءاً من الساعة 6 بتوقيت دمشق وبيروت، ناطر أعرف الأغنية الأقرب لقلبكن".
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وفي تمام الساعة السادسة، وكما وعد ناصيف، طرحت الأغنية الأولى من الألبوم على قناته الرسمية على اليوتيوب، وعنوانها "حب جنون"، من كلمات فادي مرجان والحان حسن عيسى.


ثم عند السابعة، طرحت الأغنية الثانية من الألبوم وعنوانها "كل سنة وأنت طيب" على اليوتيوب أيضاً، من كلمات أحمد ماضي والحان بلال الزين.


وبشكل متتابع، صدرت كل أغاني الألبوم الجديد.
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