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فنون ومشاهير

"عروس الثمن".. رزان جمّال بدت كالأميرات في حفل زفافها "الأسطوري" (صور)

Lebanon 24
20-06-2023 | 02:00
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في الحلقة الأخيرة من مسلسل "الثمن"، احتفل "زين" باسل خياط، بزفافه على حبيبته "سارة" رزان جمال في حفل زفاف وصف البعض بـ "الخيالي" و"الأسطوري".
 
 
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا من حفل زفاف "زين وسارة"، مشيدين بأداء النجمين، وقد لاقت إطلالة "سارة" بالأبيض تفاعلًا ملحوظًا من المشاهدين حيث علقت متابعة: "وأخيراً.. سارة متل الأميرة".
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وتميّز فستان زفاف "سارة" الساتان بالشياكة والبساطة، وزينت الفستان بقفازات قصيرة شفافة كنوع من الإكسسوار.
 
 
واعتبر عدد من المتابعين أن الحلقة الأخيرة هي "الأجمل" على الإطلاق، بعد موسم كان ملئياً بالصراعات، لتأتي النهاية التي انتظرها الجميع، ويحتفل الثنائي بزفافهما "المميز".
 
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