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فنون ومشاهير

الفنانة المصرية الشهيرة تتراجع عن قرار اعتزال الفن: "كنت مش في أحسن حالاتي"

Lebanon 24
20-06-2023 | 05:00
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كشفت الفنانة ميرهان حسين حقيقة الأخبار التي تم تداولها أخيراً عن اعتزالها الفن.
 
 
ومن خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص في "إنستغرام"، أوضحت ميرهان حقيقة خبر اعتزالها الفن بسبب ما وصفته بـ"الشللية في الوسط الفني وعدم شعورها بالتقدير".
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وقالت ميرهان في الفيديو: "وحشتوني جداً، وآسفة إني اختفيت عنكم الفترة اللي فاتت دي، واختفيت عشان أرجع أحسن من الأول، بجد مش عارفة أشكركم إزاي على حبّكم واهتمامكم اللي شوفته الفترة اللي فاتت شكراً لكل أصحابي وأهلي وزمايلي والناس اللي بتحبّني، وفعلاً لولاهم مكنتش هعرف أعدّي الأيام اللي فاتت دي".



وأضافت: "وبخصوص موضوع اعتزالي، أنا مكنتش أقصد إني بعتزل الفن أنا كنت أقصد إني بعتزل السوشيال ميديا، أعتزل الناس لفترة؛ عشان كان عندي إحباط وعديت بفترة فيها إحباط زي أي بني آدم ممكن يعدّي بفترات حياته بيتعب ويكتئب، وبوقفة الناس اللي بيحبوه جنبه بيقدر يعدي الوقت الصعب ده".

واختتمت ميرهان حسين كلامها بالقول: "كنت مش في أحسن حالاتي وفعلاً بوقفتكم جنبي وحبّكم ليا إن شاء الله قادرة أعدّي، وأوعدكم الفترة الجاية بحاجات حلوة وميرهان اللي بتحبوها، بجد شكراً". (لها)
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