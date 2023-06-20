غلب الأسود والأبيض على المكان والملابس.. الفنانة المغربية تحتفل بطريقة غريبة بميلاد ابنتها

احتفلت الفنانة دنيا بطمة بعيد ميلاد ابنتها الكبرى غزل محمد الترك.



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واستمتعت الطفلة مع والدتها بأجواء الميلاد، وغنّت ورقصت معها على أنغام العديد من الأغاني. ونشرت الفنانة المغربية مقاطع فيديو متنوعة عبر "إنستغرام" استعرضت من خلالها الأجواء الممتعة والتحضيرات التي تم اختيارها بعناية للحفلة، حيث غلب اللونان الأسود والأبيض على المكان والملابس تماشياً مع طابع الحفل الذي ترتكز فكرته على عالم الساحرات.واستمتعت الطفلة مع والدتها بأجواء الميلاد، وغنّت ورقصت معها على أنغام العديد من الأغاني.







وحضرت الحفل مجموعة كبيرة من أصدقاء الطفلة وشقيقتها ليلى روز، التي تصرّ بطمة على إخفاء ملامحها عن السوشيال ميديا، كما حضرت كل من والدتها وشقيقتها ابتسام بطمة وابنتها ومجموعة من الأصدقاء.







وأرفقت دنيا بطمة المقاطع بتعليق جاء فيه: "كل عام وأنت أجمل عطايا ربي، تكبري ونشوفك في أعلى المراتب، أحبك أميرتي الصغيرة". (لها)