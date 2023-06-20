بعد نجله لؤي.. راغب علامة يظهر ببدلة باللون الزهري شاهوا الصور





وفي الفيديو الكليب المفعم بالألوان والبهجة، يرافق راغب فرقة راقصة مؤلفة من مجموعة من الفتيات اللواتي ارتدين إطلالات متماثلة مؤلفة من جمبسوت وإكسسوارات متطابقة اللون.

Advertisement

واختار علامة التألق ببدلة وردية اعتبرها البعض ردًا منه على الانتقادات التي يواجهها نجله لؤي لارتدائه ألوان أنثوية في عروض الأزياء العالمية التي يُشارك فيها. طرح الفنان راغب علامة أغنيته الجديدة "في كتير حلوين" باللهجة المصرية عبر قناته الرسمية في "يوتيوب".وفي الفيديو الكليب المفعم بالألوان والبهجة، يرافق راغب فرقة راقصة مؤلفة من مجموعة من الفتيات اللواتي ارتدين إطلالات متماثلة مؤلفة من جمبسوت وإكسسوارات متطابقة اللون.واختار علامة التألق ببدلة وردية اعتبرها البعض ردًا منه على الانتقادات التي يواجهها نجله لؤي لارتدائه ألوان أنثوية في عروض الأزياء العالمية التي يُشارك فيها.

كما ارتدى بدلة كاملة باللون الأزرق، وفي إطلالة ثالثة ارتدى تيشيرت أسود نسَّقه مع بنطال أسود.



وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو المصوَّر، مثنين على علامة، فكتب أحدهم: "ماحدا غيرك عندو حضور وعندو كاريزما وعاملي ازمه من صف الأول"، وأضاف آخر: "ريتو مايبلى هاللون الزهري اجمل من لبس هاللون والاغنية والكليب روعة ومبروك لك ولنا ويارب تحطم الارقام القياسية بالنجاح".(البوابة)







