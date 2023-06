نجمة تفضح المشاهير.. هذا ما كشفته

Advertisement

أحدثت النجمة الكوميدية إيمي شومر ضجة كبيرة في الاعلام بتصريحاتها الهجومية على بعض المشاهير واتهمتهم بالكذب عند الحديث عند فقدانهم الوزن بطرق طبيعية تعتمد، فقط على الانظمة الغذائية الصحية والتمارين الرياضية.وكشفت الممثلة الأميركية خلال استضافتها في برنامج Watch What Happens Live with Andy Cohen، أن كل المشاهير اعتمدوا على أدوية للتخسيس إما خضعوا للتكميم، معبرة عن غضبها من كذب بعض المشاهير، على اعتبار أنهم يتناولون دواء "أوزمبك"، وهو إحدى الحيل المعتمدة من قبلهم لخسارة الوزن، وأوزمبك من الأسماء التجارية للعقار الشهير سيماغلوتيد.وأضافت: "الجميع يكذبون ويقولون أنهم لا يتناولون أدوية التخسيس، اخرسوا، أنتم تتناولون دواء اوزمبك، أو أحد هذه الأشياء، أو أنكم خضعتم لعمليات التكميم، كن حقيقيا مع الناس، عندما خضعت لعملية شفط الدهون قلت انني خضعت لذلك".وتابعت: "لقد جربت دواء اوزمبك الذي يتناوله المشاهير ولكنني توقفت بسبب آثاره الجانبية، وتناولي للدواء كان على سبيل التجربة، ولكنني شعرت بالمرض الشديد ولم أستطع اللعب مع ابني، كان يرمي الكرة نحوي ولكنني لم استطع التفاعل معه". (لها)