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فنون ومشاهير
2 مليون ليرة أجر بورجو بيرجيك بعد فتاة النافذة
Lebanon 24
20-06-2023
|
14:00
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إنتهى عرض حلقات المسلسل التركي الشهير "فتاة النافذة " بموسمه الأخير بعد ثلاث مواسم ناجحة إرتبط فيها الجمهور بأبطال العمل. وخلال الساعات الماضية، حققت الحلقة الأخيرة من المسلسل نسبة مشاهدة عالية، ما جعل إسم بورجو بيرجيك بطلة العمل يتصدر التريند بتركيا مساء أمس.
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2 مليون ليرة
وقد نشرت المواقع والصحف التركية الإلكترونية أن بطلة المسلسل بورجو بيرجيك قد حصلت على 2 مليون ليرة تركية مقابل تعاقدها مع إحدى الماركات الشهيرة لتكون الوجه الإعلاني للماركة خلال الموسم الحالي، وقد قامت بورجو بالتبرع بالمبلغ كاملاً لصالح إحدى الجمعيات التركية لتعليم الأطفال.
والمعروف أن بورجو كان لها دورًا قويًا لمساعدة المتضررين أثناء حادث زلزال تركيا بتواجدها المستمر بمناطق الحادث لإسعاف المصابين وتقديم المساعدة بشكل دائم.
أفضل ممثلة
وكانت بورجو بيرجيك قد تم إختيارها من قبل إستفتاءات الجمهور لتكون أفضل ممثلة بموسم دراما 2022؛ وهي حالياً بفترة راحة بعد إنتهاء تصوير فتاة النافذة تقضيها مع أسرتها لحين إستئناف نشاطها الفني مجدداً نهاية الموسم وذلك وفقاً لما ذكرته المواقع التركية. (نواعم)
المصدر: نواعم
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