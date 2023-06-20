فقدت نصف وزنها.. ما حقيقة صور شيماء سيف؟

أحدثت الفنانة المصرية شيماء سيف حالة من الجدل بعد مشاركتها مجموعة صور لها ظهرت فيها نحيفة للغاية، ما دفع الكثيرين للتساؤل حول ما إذا خضعت لعملية تكميم معدة.



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وبعد الجدل، اتضح أن الصور معدلة عبر تقنية الذكاء الاصطناعي. وشاركت شيماء متابعيها عبر "إنستغرام" صورة لها ظهرت فيها مرتديةً كنزة صوف متعددة الألوان نسَّقتها مع بنطلون دنيم بخصر عالٍ، واللافت في الموضوع جسدها الرشيق ووجهها النحيل.وبعد الجدل، اتضح أن الصور معدلة عبر تقنية الذكاء الاصطناعي.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصور بين منتقد ومعجب؛ فبعضهم رأى أن استخدام هذه التقنية على صور الفنانين لجعلهم أكثر نحافة يعد نوعًا من التنمر وسيسبب لهم عقدة شخصية، فكتبت إحداهن: "حرام عليكم بهالحركات تكرهون الواحد نفسه".