مغنية شهيرة تتعرّض لإصابة خطيرة في وجهها.. معجب رمى عليها الهاتف!

تعرضت المغنية الأميركية بيبي ريكسا، 33 سنة، إلى إصابة خطيرة في وجهها، وذلك خلال حفلها على مسرح "Pier 17" في مدينة نيويورك، ما اضطر منظمي الحفل إلى إنهائه ونقل المصابة إلى المستشفى.

وفي التفاصيل، فقد كانت ريكسا تؤدي أغنية "I'm Good" على المسرح وتسير أمام الجمهور، لكن أحد المعجبين فاجأها برمي هاتفه المحمول باتجاهها، ليصيب وجهها وتقع على الأرض من شدة الألم.







ويظهر مقطع فيديو يوثق الحادثة، جرى تداوله على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، سقوطها على الأرض، وتدخّل القائمين على الحفل، الذين سارعوا إلى نقلها للمستشفى من أجل الاطمئنان على حالتها الصحية.

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وحرصت المغنية الشابة بعد تلقّيها العلاج في المستشفى، على طمأنة جمهورها، حيث نشرت عبر حسابها في "إنستغرام" صورتين: الأولى تُظهر وجهها المتورّم، والثانية تُظهر الجرح الذي أصيبت به بشكل واضح حول العين، وكتبت تعليقاً على الصور: "أنا بخير".