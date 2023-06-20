خبر وفاة سميرة توفيق يتصّدر "الترند".. ما صحّته؟

نفت لينا رضوان ابنة شقيقة المطربة سميرة توفيق، شائعة وفاة الأخيرة في الساعات القليلة الماضية، والتي تصدرت الترند على إثرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الفنانة بصحة جيدة.

وقالت في رسالة دونتها عبر حسابها في "فيسبوك": "صباحكم يا حباب صحة سميرة توفيق.. ليه طيب اتأكدوا قبل ماتنشروا خبر عار عن الصحة".

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وأضافت: "سميرة توفيق مقيمة في دولة الأمارات العربية المتحدة، مقيمة في أبوظبي في فيلتها الرائعة المهداة لها من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الأمارات حفظها الله ورعاها، وبرعاية دولة الأمارات الحبيبة واهتمام من قبل أم الأمارات بصحتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رعاها الله وحفظها وحفظ لها ولنا كل من في دنياها".

وأوضحت أن الفنانة تتلقى علاجها باستمرار في مستشفى كليفلاند أبوظبي، وذلك "بكرم شيوخ الإمارات جميعا، والاهتمام الكبير من مكتب سمو الشيخ عبد الله بن زايد حفظه الله ورعاه".

واختتمت رسالتها بالقول: "ترقبوا رسالة صوتية اليوم لسميرة توفيق للأعلامي اندرية داغر بأذن الله ، تسلم وتحيي على محبيها في لبنان وجميع أنحاء الوطن العربي والخليجي".