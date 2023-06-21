نجمة مسلسل "التفاح الحرام" التركية تتزوج اليوم.. من هو عريسها؟ (صور)

نشرت النجمة التركية الشهيرة "أيدا أيجه" بطلة مسلسل "التفاح الحرام" صورة لبطاقة دعوة زواجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك قبل حفل زفافها بأيام قليلة.



وظهرت صورة دعوة الزواج التي كانت عبارة عن بطاقة بسيطة مصممة يدون أي تكليف وجاءت باللون الابيض والوردي وبكلمات بسيطة.



وكتبت ايدا وبورهان عبارة على دعوة الزفاف "سنكون سعداء لأنك ستشاركنا في حفل زفافنا" كما وضعا اسميهما في اعلى البطاقة، بالإضافة الى تاريخ الحفل وهو اليوم الاربعاء 21/6/2023.

Το προσκλητήριο γάμου της Eda Ece που εξέπληξε όσους το είδανhttps://t.co/BPFpqmrUk0 pic.twitter.com/DKNrFAJ9CN — Turkish series & movies in Greek (@TrGrSubs) June 19, 2023 Advertisement

ولم تكشف ايدا عن المكان المختار لهذه المناسبة المميزة في بطاقة الدعوة وذلك للمحافظة على سريّة الحفل الذي يبدو بانه سيقتصر على العائلة والأصدقاء المقربين، وحتى لا يحاول المعجبين التواجد في المنطقة لالتقاط الصور.



وكانت النجمة التركية قد قامت بتأجيل حفل زفافها من يوم الثلاثاء 20/6 الى يوم الأربعاء 21/6 وذلك لأن عيد ميلادها يصادف يوم الثلاثاء.



ويبدو واضحاً بانها تريد الاحتفال بعيد ميلادها منفصلاً عن عيد زواجها دون أن تكشف عن السبب الحقيقي لذلك.

وكانت النجمة التركية " قد احتفلت قبل عدة أشهر بـخطوبتها على حبيبها "بورهان تونجر" بعد علاقة حب جمعتهما منذ ما يقارب الـ 4 سنوات.



