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فنون ومشاهير

تطورات مؤلمة عن الحالة الصحية لسيلين ديون

Lebanon 24
21-06-2023 | 14:00
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أعلنت النجمة الكندية، سيلين ديون، عن معاناتها متلازمة "الشخص المتيبس"، التي تسببت في تأجيل أعمالها الفنية لمرات عدة، ورغم خضوعها لجلسات علاج مكثفة، فإن هناك تقارير صحافية تؤكد أن وضعها الصحي في حالة تدهور مستمر، فما أحدث تطورات حالة الفنانة الشهيرة؟
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تطورات الحالة الصحية لسيلين ديون:

نشرت تقارير صحافية في موقع "smoothradio"، خلال الأسبوع الجاري، عن تدهور الحالة الصحية للنجمة الكندية، ما أدى إلى بيع منزلها في الولايات المتحدة الأميركية الذي عاشت فيه لأكثر من 15 عاماً، والعودة إلى كندا، لتكون بالقرب من أفراد عائلتها خلال رحلة علاجها الصعبة.

وكشفت مصادر مقربة للمصدر نفسه، أن سيلين ديون تجري بعض التغييرات في أسلوب حياتها، من أجل إنقاذها، بسبب التدهور الشديد الناتج عن إصابتها بمتلازمة الشخص المتيبس التي أعلنت عنها في العام الماضي، وعلى الرغم من الفريق الطبي المحترف الموجود معها، فإنها بدأت في فقدان قدرتها على الحركة.

كما أوضح المصدر المقرب، الذي رفض كشف هويته للإعلام، أن حالتها المرضية تزداد سوءاً، خاصة أن المتلازمة غير قابلة للشفاء، بل تحتاج إلى علاج وبعض التغييرات في أسلوب الحياة، لتجنب التدهور المستمر في أيام بسيطة، والحفاظ على القليل من الحركة والاستجابة.


ومتلازمة الشخص المتيبس من الأمراض الخطيرة والنادرة التي تصيب عدداً قليلاً من البشر حول العالم، وتتميز بأعراض مفاجئة، ومزعجة للغاية بالنسبة لأصحابها، حيث تجعل المصاب بالمتلازمة يعاني صلابة العضلات والتشنجات وسرعة الحساسية من المحفزات، مثل: الضوء والصوت.

وعادة، يبدأ المرض بتصلب العضلات في الجزء الأوسط من الجسم والجذع والبطن، على أن يتطور ويتقدم بعد ذلك لتصلب الساقين والعضلات الأخرى في الجسم، حتى يصل إلى مرحلة متقدمة للغاية من التشنجات العضلية، التي قد تنتهى بصاحبها للسقوط القوي لدرجة كسر العظام، وفقدان الوعي، وغيرهما من الأعراض المفاجئة. (زهرة الخليج)      

المصدر: زهرة
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